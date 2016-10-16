Манила, 16 октября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. На Филиппинах эвакуировали 12 500 человек, после того как было объявлено о приближении тайфуна 3 категории, 16 октября сообщает Reuters.

Тайфун

Синоптики утверждали, что к островам приближается самый мощный в этом году тайфун, порывы ветра достигали скорости 150 км в час. Однако, при приближении к Филиппинам, порывы ветра стали ослабевать и, несмотря на то что угроза остаётся, она уже не так серьёзна как могла представляться ранее.

Тем не менее, 2552 семей, составляющих 12 496 человек были упреждающе эвакуированы.

Тем не менее тайфун нанёс ущерб островам на сумму свыше миллиона долларов.

Напомним, что в последнее время стихийные бедствия стали настоящей чумой как для Восточного, так и Западного полушария. В частности ураган Мэтью, бушевавший 5 октября унёс жизни более 100 человек на Гаити