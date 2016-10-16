Багдад, 16 октября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Ирака сбросили тысячи листовок на захваченный террористической организацией «Исламское государство» город Мосул. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает телеканал CNN.

Elisabeth Ann Saccotelli Разбрасывание листовок

Сообщается, что вечером 15 октября иракские ВВС сбросили на Мосул огромное количество листовок с предупреждением о готовящемся штурме города правительственными силами.

Листовки называются «Время победы» и выполнены в газетном стиле. В тексте листовок приводятся слова премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, который заявил: «Время прославить чистый Ирак без ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или любой темной веры».

Также в листовках сказано, что силы коалиции продвигаются к Мосулу. Местных жителей просят избегать позиций ИГ и держаться подальше от определенных частей города.

Напомним, Мосул был захвачен террористами ИГ в июне 2014 года. С тех пор этот город стал центром ИГ в Ираке. Одноименная провинция Мосул — является основной нефтедобывающей провинцией Ирака. Это позволило террористам продавать иракскую нефть на черном рынке и содержать больше количество вооруженных формирований.

Иракские власти давно планируют взять Мосул штурмом. Но дело продвигается крайне медленно.