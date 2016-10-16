Владивосток, 16 октября, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Российские пограничники задержали северокорейское рыбопромысловое судно «Дае Янг 10» в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне России. Об этом накануне, 15 октября, сообщила пресс-служба ФСБ России.

moritz320 Рыболовные судна

Сообщается, что рыбопромышленное судно, шедшее под флагом КНДР, находилось в исключительной экономической зоне России и было остановлено сторожевым кораблем для досмотра.

На борт поднялась российская досмотровая группа для проверки корабля. Команда «Дае Янг 10» вела себя крайне агрессивно и не выполняла законные требования пограничников. На северокорейском корабле были обнаружены незаконно добытые биоресурсы.

В какой-то момент экипаж «Дае Янг 10» привел судно в движение вопреки требованию российских пограничников оставаться на месте. «Дае Янг 10» начал движение по направлению к выходу из экономической зоны России и не реагировал на предупредительные выстрелы сторожевого российского корабля.

В итоге российский сторожевик открыл огонь на поражение по винто-рулевой группе «Дае Янг 10» из крупнокалиберного пулемета, чтобы не допустить ухода северокорейского корабля с российскими пограничниками на борту. Когда нарушители пытались скрыться, один из членов команды «Дае Янг 10» набросился на российского пограничника и нанес ему травму головы.

В итоге «Дае Янг 10» и вся его команда были задержаны. Команда судна-нарушителя эвакуирована на пограничные корабли и доставлены в Приморский край. Известно, что при задержании девять членов экипажа «Дае Янг 10» получили ранения, один из них позже скончался.