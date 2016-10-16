Мехико, 16 октября, 2016, 07:12 — ИА Регнум. Двое мексиканских полицейских получили ранения на севере Мехико, когда неизвестные преступники открыли по правоохранителям огонь на поражение. В перестрелке в субботу, 15 октября, смертельно ранены были двое нарушителей, еще троих удалось задержать, передает мексиканская газета Hoy Estado.

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Как сообщил глава полиции Мехико Виктор Ортис, отряд полиции прибыл в столичный район Сантьяго-Атепелак по сигналу службы экстренной помощи рано утром и сразу же был обстрелян неизвестными, в результате чего ранения получили двое стражей порядка. Ответным огнем полицейские смертельно ранили двух атаковавших: оба преступника были доставлены в местную клинику, но спасти их не удалось.

Трое остальных преступников задержаны. Вскоре им буду предъявлены обвинения.

На месте преступления также были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе два пистолета. Кроме того были задержаны транспортные средства: автомобили марок Mercedes Benz, BMW, Chevrole, такси с номерами штата Мехико и мотороллер.