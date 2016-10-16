Вашингтон, 16 октября, 2016, 06:36 — ИА Регнум. США победят радикальный исламский терроризм вместе с Индией, встав с ней «плечом к плечу» в вопросах взаимного обмена разведданными и намерением обезопасить своих граждан. О перспективах американо-индийского сотрудничества в случае своей победы на выборах в президенты США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, выступая на встрече с представителями индийской и индуистской общинами в Эдисоне, штат Нью-Джерси, передает 15 октября агентство Reuters.

murthysnraj Индия

В случае победы Трампа в борьбе за президентское кресло, США и Индия станут «лучшими друзьями» и развернут совместную борьбу против боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).

«Если я буду избран президентом, у индийской и индуистской общин будет верный друг в Белом доме, это я могу гарантировать вам», — обратился Трамп к присутствующим членам общин.

Кроме того, миллиардер отметил, что Индия является стратегическим союзником Соединенных Штатов, более того, в случае избрания Трампа, США и Индия станут «лучшими друзьями».