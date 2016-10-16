Нью-Дели, 16 октября, 2016, 06:20 — ИА Регнум. Индийская полиция задержала в Кашмирской долине в штате Джамму и Кашмир более 150 голубей по подозрению в использовании их пакистанской разведкой для шпионажа в пользу этой страны. Инцидент произошел на границе, когда был задержан сомнительный грузовик, где находились картонные коробки с окольцованными и помеченными голубями. Об этом сообщает Khaleej Times.

Louis_Parkerson Голубь

В ходе стандартной проверки правоохранители перехватили в долине подозрительный грузовик. Когда полицейские вскрыли коробки, то обнаружили около 150 голубей. На лапы птиц были надеты кольца разного цвета. Отмечается, что голубей перевозили в очень неблагоприятных для жизни условиях. После расследования их выпустят на свободу.

В настоящее время индийские специалисты выясняют, обучали ли специально этих птиц, использовали ли в качестве шпионов или в качестве способа связи для обмена сообщениями через границу Пакистана.

Подобный инцидент с голубями на индийско-пакистанской границе уже случался. В начале октября к военным Индии попал голубь, переносивший послание с угрозой. Само содержание послания не раскрывается.

Напомним, что 9 сентября текущего года на Линии контроля в Кашмире произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными. По сообщениям Пакистана, с их стороны погибло два военнослужащих. Индия о жертвах инцидента не сообщала. Напряженность между Пакистаном и Индией возникла в 1947 году сразу после создания этих государств. Принадлежность региона Кашмир — один из самых сложных вопросов в двусторонних отношениях стран.