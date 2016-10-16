Пекин, 16 октября, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Запуск китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-11» запланирован на утро понедельника, 17 октября. Об этом сегодня сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление заместителя директора инженерного бюро пилотируемых кораблей Китая У Пин.

Unsplash На орбите

Как заявила У Пин на пресс-конференции, на борту космического корабля «Шэньчжоу-11» на орбитальную космическую станцию, лабораторию «Тяньгун-2», будут доставлены два китайских астронавта: 50-летний Цзин Хайпэн и его коллега Чэнь Дун.

«Сплав опыта и молодости», — так охарактеризовала У Пин экипаж космического корабля. Для Чэнь Дуна это будет первый полет на околоземную орбиту, а для его товарища Цзина это будет третья миссия после полетов на «Шэньчжоу-7» в 2008 году и «Шэньчжоу-9» в 2012.

Сообщается, что на борту космической лаборатории астронавты будут работать в течение 30 дней, после чего вновь вернуться на Землю.