Порт-о-Пренс, 16 октября, 2016, 05:47 — ИА Регнум. В субботу, 15 октября, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл на Гаити, чтобы лично оценить разрушения от урагана «Мэттью». В ходе визита на остров генсек Организации объединенных наций посетит наиболее пострадавший от стихии город Ле-Кайе. Об этом сообщает мексиканский портал La Jornada.

Ураган

Количество жертв урагана «Мэттью» на Гаити, по последним данным, превышает 540 человек. В результате стихии в стране разрушена инфраструктура и жилые дома, в связи с чем в срочной помощи нуждаются около 1,4 млн человек. Один из главных поводов для беспокойства является то, что на Гаити может произойти новая вспышка холеры.

Как ранее передавало ИА REGNUM, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате урагана «Мэттью», Куба направила на Гаити медицинскую бригаду. Тридцать восемь кубинских врачей, специализирующихся на борьбе с последствиями стихийных бедствий отправились 8 октября с гуманитарной миссией.

Также в связи с разрешениями на острове США временно прекратили депортацию мигрантов из Гаити. 12 октября глава МВД США Джек Джонсон сообщил, что, в связи с катастрофической ситуацией после урагана на островном государстве, принято решение на время прекратить депортацию гаитянских беженцев.