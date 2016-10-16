Москва, 16 октября, 2016, 05:39 — ИА Регнум. Обстрелы мирных кварталов и позиций правительственных войск в Сирии продолжаются как со стороны террористических группировок, так и со стороны заявивших об участии в мирном процессе незаконных вооруженных формирований. Со стороны последних за истекшие сутки, 15 октября, было зафиксировано 51 случай нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщается в очередном отчете российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Freedom House Нарушение перемирия в Сирии

Половина зафиксированных случаев незаконного применения оружия (25) было отмечено на территории провинции Алеппо, еще 16 — зарегистрировано в провинции Дамаск, пять — в Латакии, остальные пять в провинциях Хама и Эль-Кунейтра.

Огонь велся с применением противотанковых ракет, минометов и стрелкового оружия, кроме того, в провинции Латакия незаконными вооруженными формированиями были использованы беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами.

Террористические группировки при ведении боевых действий применяли реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, гранатометы и управляемые противотанковые ракеты.

Российский Центр по примирению сторон напоминает, что не наносит ударов по тем незаконным вооруженным формированиями в Сирии, которые заявили о прекращении боевых действий и сообщили о своей дислокации в российский или американский центр примирения.