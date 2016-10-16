Донецк, 16 октября, 2016, 05:18 — ИА Регнум. Ситуация вдоль линии соприкосновения между подконтрольными ВСУ территориями Донецкой Народной Республики и остальной территорий ДНР продолжает накаляться. Только за последние сутки, 15 октября, украинские силовики 608 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе обстреливая территорию республики из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружений, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на заявление заместителя командующего оперативным корпусом ДНР Эдуарда Басурина.

John Crosby Миномётный обстрел

«Украинские силовики за прошедшие сутки 608 раз нарушили режим прекращения огня, из них с применением тяжелой артиллерии и минометов 452 раза», — цитирует источник сообщение Басурина.

По данным минобороны республики, в результате обстрелов за последние сутки пострадали шесть домов. Основными направлениями применения огня были Ясиноватая, Спартак, Горловка, Зайцево, Докучаевск и расположенные южнее его села Саханка, Новоласпа и Белая Каменка, поселки Александровка и Трудовские на западе Донецка.

Только вечером и ночью 15 октября по территории ДНР было выпущено более 200 мин, передает источник.