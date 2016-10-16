Вашингтон, 16 октября, 2016, 05:03 — ИА Регнум. В США призывают воздержаться Северную Корею от новых ракетных пусков и иных действий, способствующих дальнейшему росту напряженности в регионе. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Гэри Росс, передает телеканал CNN.

stephan Флаги Северной Кореи

В субботу, 15 октября, Росс сказал, что Пхеньян должен воздержаться от эскалации ситуации на Корейском полуострове. Пентагон осуждают новые ракетные испытания в КНДР и собираются вынести соответствующий вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон завил о зафиксированном неудачном запуске баллистической ракеты на территории КНДР. Пуск был совершен в 6:33 по местному времени в северо-западной части города Кусонг, заявил Росс.

Предположительно, для запуска, который в итоге окончился неудачно северокорейские власти применяли ракету класса «Мусудан». Эти испытания, как отмечается, не несут угрозы для Северной Кореи. В свою очередь, в Пентагоне подтвердили свою готовность защищать союзников. Речь идет о Южной Кореи и Японии.