Донецк, 16 октября, 2016, 04:07 — ИА Регнум. Высказанные президентом Украины Петром Порошенко собственные интерпретации Минских договоренностей практически направлены на развязывание нового витка боевых действий в Донбассе. Об этом глава ДНР Александр Захарченко заявил на экстренном совещании руководства республики, прошедшем в ночь на воскресенье, 16 октября, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Global Panorama Президент Украины Пётр Порошенко

Комментируя сделанные накануне президентом Украины высказывания, Захарченко заявил о том, что Порошенко «полностью отменил Минские соглашение и фактически развязал новый виток боевых действий».

Ранее 15 октября, Петр Порошенко прибыл на военный аэродром в Чугуево под Харьковом, где передал военнослужащим ВСУ около 150 единиц военной техники.

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Выступая на торжественной церемонии передачи, приуроченной к Дню защитника Украны, глава Украины заявил о том, что минские соглашения — это мероприятия по возвращению украинского суверенитета в Донбасс, все остальное, по словам Порошенко, «от лукавого». «Пока не будет выполнена составляющая по безопасности, пакет по безопасности, Украина далее в политическом процессе продвигаться не будет», — пообещал собравшимся президент Украины.