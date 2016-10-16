Хельсинки, 16 октября, 2016, 03:33 — ИА Регнум. Владельцам новинки от Samsung, смартфона Galaxy Note 7, запретили перевозку потенциально опасных устройств на борту самолетов финской авиакомпании Finnair. Соответствующий запрет вступил в силу 15 октября, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.

Alex Ranaldi Авиарейс

Введенный запрет продиктован соображениями безопасности пассажиров, и распространяется не только на работающие устройства в составе ручной клади, но и также выключенные аппараты в багаже.

Аналогичные меры безопасности ранее были приняты канадскими перевозчиками Air Canada и Air Canada Express по распоряжению из министерства транспорта страны. Опасения в безопасности смартфонов возникли после того, как из-за обнаруженных дефектов аккумулятора Samsung вынужден был приостановить производство Galaxy Note 7. Сообщалось, что бракованные устройства имели склонность к самовозгоранию.