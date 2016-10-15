Вашингтон, 16 октября, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Перед очередными дебатами кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон стоит проверить на наркотики, заявил в субботу, 15 октября представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Соответствующее заявление миллиардер сделал, выступая перед избирателями в городе Портсмут (штат Нью-Гемпшер), передает телеканал NBC.

Doc Хиллари Клинтон

Во время своего выступления Трамп сравнил участников президентской гонки с атлетами, которые обязаны проходить тесты на наркотики. Он заявил, что кандидатам тоже необходимо провериться перед дебатами, так как с Клинтон происходить что-то странное.

«Я не знаю, что с ней происходит, но в начале второго раунда она была на взводе, а в конце осталась без сил и едва смогла дойти до машины», — сказал Трамп.

Сам же миллиардер решительно заявил, что готов пройти тест на наркотики. Стоит отметить, что Дональд Трамп уже не раз подвергал сомнению, что у Хиллари Клинтон вообще хватит здоровья справляться с обязанностями президента США.

Как ранее писало ИА REGNUM, репутация кандидата в президенты США от Республиканской партии сильно пострадала после того, как Washington Post опубликовал интервью с женщиной, утверждающей, что Трамп приставал к ней в ночном клубе ещё в начале 90-х годов. В свою очередь, штаб политика отвергает обвинения и говорит, что Андерсон захотела сделать дешёвый пиар на этом скандале и немного прославиться.