Афины , 16 октября, 2016, 02:29 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Греции в районе города Янина в субботу, 15 октября. Разрушений в районе эпицентра зафиксировано не было, колебания ощущались на большой территории, сообщают греческие СМИ.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Основной толчок был зафиксирован в 23:14 в 12 км к северо-западу от города Янины. По данным геодинамического института Греции, очаг залегал на глубине 5 км. Позже, в 23:18 и 23:22 последовали два афтершока магнитудой 4,1 и 3,5 единицы соответственно.

По данным экстренных служб Янины, в районе эпицентра не было зафиксировано каких-либо разрушений, однако существует опасность камнепада. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Кроме того, существует большая вероятность новых афтершоков, сообщают сейсмологи.