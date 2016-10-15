Мосул, Ирак, 16 октября, 2016, 02:25 — ИА Регнум. В восточной части иракского города Мосул началась антитеррористическая операция. Как сообщил агентству Sputnik источник в силах безопасности страны, вооруженные силы Ирака и США начали интенсивный артиллерийский обстрел части захваченного боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мосул.

The U.S. Army Операция в иракском Мосуле

Согласно сведениям источника, в районе наблюдается усиленное присутствие авиации международной коалиции, возглавляемой США. Обстрелы ведутся для ликвидации выбранных целей перед началом решающей операции, сказал источник издания.

Как отмечает турецкий портал Sozcu, спецоперация началась вечером в субботу, 15 октября. Сухопутная часть операции еще не началась, сообщил телеканал CNN Turk. В этой части операции не станут участвовать турецкая армия и шиитское ополчение.

Напомним, что Мосул является вторым по величине городом в Ираке. Террористы захватили его в 2014 году. Сегодня территория также находится под влиянием боевиков. В свою очередь, военные Ирака и их союзники продолжают основательную подготовку к главному наступлению. В пятницу, 14 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует принять участие в операции по освобождению иракского Мосула от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).