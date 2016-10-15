Оттава, 16 октября, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Министерство транспорта Канады в связи с неоднократными случаями воспламенения смартфонов Samsung Galaxy Note 7 уведомляет авиакомпании страны о запрете перевоза таких устройств на любых воздушных судах. Ограничение продиктовано соображениями безопасности пассажиров и экипажа самолетов и распространяется как на ручную кладь, так и на содержимое багажа, сообщает 15 октября Toronto Star.

David Spinks Авиаперелёты

Изменения, внесенные в канадские Правила перевозки опасных грузов, вступают в силу немедленно, сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно. По его словам, когда речь идет о безопасности пассажиров, правительство принимает необходимые решения не колеблясь. В связи с этим ни один пассажир с опасным Samsung Galaxy Note 7 не будет допущен на борт самолетов авиалиний Air Canada и Air Canada Express.

«Канада имеет одну из самых безопасных авиационных систем в мире, и обеспечение безопасности пассажиров и летного экипажа имеет первостепенное значение», — пояснил введенные ограничения Гарно.

Авиакомпании просят владельцев представляющий потенциальную опасность устройств заранее побеспокоиться и принять необходимые меры во избежание срыва запланированного перелета.

Напомним, о приостановке производства смартфонов Galaxy Note 7 стало известно 10 октября, после неоднократных сообщений о случаях воспламенения устройств во время зарядки.