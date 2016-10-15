Ставрополь, 16 октября, 2016, 00:12 — ИА Регнум. 15 октября, в день рождения М. Ю. Лермонтова, в Ставрополе состоялось открытие заключительного этапа VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор форума литературовед Владимир Орлов, в Ставрополь прибыли более двадцати литераторов славянского мира, известные актеры кино и телевидения, приехавшие поддержать поэтов и писателей России, Белоруссии, Сербии, Украины, Армении и Грузии.

Людмила Лис ИА REGNUM Николай Бурляев у памятника М.Ю.Лермонтову. Ставрополь

Работа форума началась с молебна в Казанском кафедральном соборе, в котором участвовали президент Международного Форума «Золотой витязь», народный артист России Николай Бурляев, заслуженный артист Украины Алексей Колесник, поэт, драматург Константин Скворцов, классик детской литературы Владислав Бахревский, главный редактор журнала «Наш современник» Александр Казинцев, писатель Виктор Лихоносов, сербский писатель, генерал-полковник Радован Радинович, гости Форума актеры Александр Голобородько, Владимир Зайцев и Анатолий Журавлев, а также номинанты литературного форума.

После молебна участники форума возложили цветы к памятникам М. Ю. Лермонтова в Театральном сквере и А. С. Пушкина на Крепостной горе. Затем в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке имени Лермонтова состоялась пресс-конференция участников и организаторов форума, на которой было зачитано приветствие президента РФ Владимира Путина участникам форума.

В литературном конкурсе в этом году несколько номинаций: проза, поэзия, публицистика, литература по истории славянских народов и литературоведению, литература для детей и юношества, киносценарии и дебют.

Форум завершится 19 октября, когда на торжественной церемонии закрытия будут вручены призы победителям. С принятием президентом страны Указа «Об основах государственной культурной политики» в декабре 2014 года Россия вступила в новую культурную эпоху, — сказал президент форума Николай Бурляев. В начале новой стратегии, в параграфе «Цели и задачи» должно быть записано: «Цель — формирование Российской цивилизационной культурной идентичности, суверенитета Российской культуры, сохранение морально-этических норм и традиционных духовно-нравственных ценностей русской культуры и культуры всех народностей Российской Федерации, поскольку у всех народностей России — одни и те же духовно-нравственные ценности, сказал Николай Бурляев.