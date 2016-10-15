Лавров рассказал о переговорах в Лозанне
Лозанна, Швейцария, 15 октября, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Участники переговоров по Сирии в Лозанне (Швейцария) обсудили несколько интересных идей. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Есть несколько идей, которые сегодня (15 октября) обсуждали в этом кругу, представляющем достаточно влиятельные страны, которые могут воздействовать на ситуацию, — сказал дипломат. — Договорились, что продолжим контакты в ближайшие дни в расчёте на некие договорённости, которые помогут продвигать урегулирование».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации, США, Саудовской Аравии, Турции и, возможно, Катара в Лозанне попытаются договориться об условиях возвращения к режиму прекращения огня в сирийском Алеппо, а также остановить нарастание кризиса в международных отношениях.
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