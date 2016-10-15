Лозанна, Швейцария, 15 октября, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Участники переговоров по Сирии в Лозанне (Швейцария) обсудили несколько интересных идей. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

U.S. Department of State Переговоры по Сирии

«Есть несколько идей, которые сегодня (15 октября) обсуждали в этом кругу, представляющем достаточно влиятельные страны, которые могут воздействовать на ситуацию, — сказал дипломат. — Договорились, что продолжим контакты в ближайшие дни в расчёте на некие договорённости, которые помогут продвигать урегулирование».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации, США, Саудовской Аравии, Турции и, возможно, Катара в Лозанне попытаются договориться об условиях возвращения к режиму прекращения огня в сирийском Алеппо, а также остановить нарастание кризиса в международных отношениях.

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