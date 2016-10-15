Берлин, 15 октября, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе заседания Европейского совета (20 и 21 октября) планирует призвать страны ЕС к введению новых «ограничительных мер» против Российской Федерации (РФ) из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на окружение главы правительства.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель. Зашоренный взгляд

По данным издания, Меркель предложит расширить санкции против РФ в области самолетостроения и в сферах, которые связаны с оборонной промышленностью.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что правительство Ангелы Меркель изучает возможность введения в отношении России новых санкций — на этот раз из-за ситуации в Сирии.

Также о возможном введении новых «ограничительных мер» против РФ 5 октября заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст.

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