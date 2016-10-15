Воронеж, 15 октября, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Матч между воронежским «Факелом» и московским «Динамо» в 17-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходил в Воронеже 15 октября, был прерван во втором тайме из-за беспорядков на трибунах, сообщает ИА REGNUM.

Amarhgil Футбольные фанаты

Стычки начались еще перед матчем. По данным «Комсомольской правды в Воронеже», одного из фанатов увезли на скорой с огнестрельным ранением ноги.

Беспорядки продолжились и во время матча. Первый тайм прошел относительно спокойно, а вот во втором на трибуне болельщиков гостей был зажжен файер, а затем в сторону фанатов «Факела» полетели пластиковые кресла. В результате арбитр остановил матч на 57-й минуте, команды покинули поле. Порядок восстанавливали сотрудники ОМОНа. Через 10 минут матч возобновился.

В итоге футболисты «Факела» одержали победу над гостями — со счетом 2:1. Голы в ворота «Динамо» отправили Михаил Бирюков в первом тайме и Виталий Шахов — на 86-й минуте. У гостей отличился Кирилл Панченко.