Ростов-на-Дону, 15 октября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону неизвестная женщина ограбила банк, передав кассиру записку с угрозой взрыва. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

frankieleon Ограбление банка

«Налет» на кредитную организацию произошел в пятницу вечером, 14 октября.

«Женщина, находясь в отделении банка в Ростове-на-Дону, отдала кассиру записку, в которой содержалась угроза взрыва, если ей не отдадут требуемую сумму, — пояснил источник. — Кассир был вынужден отдать деньги женщине, после чего подозреваемая скрылась».

По предварительным данным местных СМИ, добычей злоумышленницы стали около одного миллиона рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.