Екатеринбург, 15 октября, 2016, 20:35 — ИА Регнум. В двух школах Екатеринбурга выявлены ученики с признаками туберкулёза. Учебные заведения уже продезинфицированы, а детям выписаны направления на обследования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Гиппиус. Военврач с мальчиком. 1930

Изначально в городе стало известно о случае с первоклассником школы №63. Ребёнка доставили в больницу, и там врачи подтвердили диагноз. Второй случай произошёл уже в школе №163. Как пишет портал Е1.Ru, палочка Коха обнаружена у ученицы второго класса.

В самих школах заверили, что классы уже подверглись дезинфекции. Кроме того, потенциально контактировавшим с заболевшими детям выписаны направления к врачам. Каждому из них предстоит сделать флюорографию.

Ситуация находится на контроле городского управления здравоохранения. Кроме того, проверку начала прокуратура.

Отметим, подобный случай обнаружения туберкулёза у учащихся школ далеко не первый. В мае его выявили у ученицы гимназии №159. Также заболевшие дети выявлялись в школах в конце 2015 года.

Добавим, в 2015-м году в сравнении с 2014-м уровень заболеваемости туберкулёзом в Екатеринбурге возрос на 20%. Показатель составил 75,7 на 100 тыс. человек.