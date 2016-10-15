Владивосток, 15 октября, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Российские пограничники задержали в Японском море судно под флагом Северной Кореи, экипаж которого пытался напасть на досмоторовую группу. Об этом в субботу, 15 октября, сообщается на сайте ФСБ.

pixabay.com Флаг КНДР

«14 октября в 22.20 мск в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ (в районе банки Кито-Ямато, Японское море) пограничным сторожевым кораблём ПУ ФСБ РФ по Приморскому краю остановлено для проведения осмотра северокорейское рыбопромысловое судно «Дае Янг 10», — говорится в сообщении. — На борт судна была высажена осмотровая группа».

На иностранном судне с экипажем из 48 граждан КНДР осмотровая группа обнаружила незаконный улов. При этом в ФСБ отмечают, что экипаж, в который состоял из 48 граждан КНДР, вел себя агрессивно.

«Для пресечения попытки насильственного завладения оружием и защиты сотрудников ФСБ РФ от угрожающего их жизни нападения со стороны северокорейской команды, сотрудниками ФСБ РФ последовательно произведена предупредительная стрельба и стрельба на поражение из стрелкового оружия, — говорится в сообщении. — Ранения получили 9 членов команды судна-нарушителя, один из них позднее скончался».

Пострадавшим оказана помощь, команда судна-нарушителя эвакуирована на пограничные корабли. Экипажами пограничных кораблей в настоящее время предпринимаются меры по доставлению раненых и буксировке судна-нарушителя в порты РФ.