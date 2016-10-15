Москва, 15 октября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Переговоры Москвы и Вашингтона по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия в текущем году стали менее продуктивными, хотя и регулярными. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

U.S. Department of State Российско-американские контакты

«Они (контакты) достаточно активные, — сказал он. — И двусторонние контакты, и в рамках «пятерки» (ядерных держав — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция)».

При этом он добавил, что контакты РФ и США по данным вопросам за минувший год стали менее «продуктивными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября комитет Госдумы по международным делам обсудит законопроект о приостановлении РФ действия соглашения с США об утилизации плутония.

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