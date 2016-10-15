Ташкент, 15 октября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Российский теннисист Константин Кравчук одержал победу в финале международного теннисного турнира ATP серии Tashkent Challenger, передает корреспондент ИА REGNUM.

Diliff Константин Кравчук

В двух сетах Кравчук обыграл первую ракетку Узбекистана Дениса Истомина со счетом 7/5 6/4. Матч длился 1 час 39 минут. Кравчук заработал 125 рейтинговых очков ATP и 16 тысяч долларов призовых, Истомин — 10,6 тысячи и 75 очков.

Для 31-летнего Кравчука этот титул стал третьим в карьере на турнирах серии «Челленджер» в одиночном разряде. Ранее он побеждал на турнирах в южнокорейском Пусане в июле этого года и в Ханты-Мансийске в 2009 году.

Призовой фонд турнира составил 125 тысяч долларов.

В нем приняли участие спортсмены из Австралии, Австрии, Беларуси, Германии, Израиля, Индии, Италии, Испании, Канады, Китайского Тайбэя, Молдовы, Новой Зеландии, России, Словакии, США, Таиланда, Туниса, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии.