Лондон, 15 октября, 2016, 19:15 — ИА Регнум. «Британские корабли ВМФ, в том числе и авианосцы королевского флота приведены в боевую готовность в связи с поступившей новостью о том, что проливом Ла Манш должен пройти российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», бьет тревогу таблоид.

defenceimagery.mod.uk Тяжёлый авианесущей крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и британский эсминец «Йорк»

Официальный пункт назначения российского авианосца — Сирия, но бдительных британских журналистов и военных это «не способно ввести в заблуждение»: «Направляющийся в Сирию для нанесения ударов по повстанцам «Адмирал Кузнецов» на самом деле может устроить провокационные полеты имеющихся на его борту МиГов, угрожая тем самым как французским, так и британским берегам», — цитирует издание неназванных чинов из британского военного руководства. — Высокие чины ВМФ Британии называют проход «Кузнецова» актом позерства, призванным «продемонстрировать мускулы» и усилить напряженность между Москвой и Лондоном. Экс-глава Великобритании Алан Уэст заявил, что, когда в военном деле начинается показуха — это опасно».

Корреспонденты Крис Хьюджес и Рэйчел Бишоп, правда, отмечают, что «некоторые обозреватели считают ситуацию искусственно раздутой для того чтобы привлечь побольше внимания к морской махине русских водоизмещением 55 тысяч тонн. Но все же Королевский флот готовится к тому, что российские официальные лица и президент Путин могут скомандовать своим летчикам совершить провокационные полеты над проливом».