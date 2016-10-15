Харьков, Украина, 15 октября, 2016, 19:15 — ИА Регнум. На Украине на 80-м году жизни скончался известный ученый Клим Иванович Чурюмов. Об этом сообщила заместитель директора Киевского планетария Елена Дирдовская в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

Brunei Клим Чурюмов

«Астроном умер внезапно (15 октября), когда находился в дороге по пути в Харьков», — уточнила она.

Причины смерти пожилого человека пока неизвестны.

Напомним, что Клим Чурюмов, занимавший пост директора Киевского планетария и президента Украинского сообщества аматоров астрономии, стал знаменитым на весь мир благодаря открытию кометы Чурюмова-Герасименко в 1969 году и кометы Чурюмова-Солодовникова.