Краснодар, 15 октября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в доме-интернате для престарелых произошел пожар. Об этом, как передает RT, рассказал источник в экстренных службах региона.

Dave Hogg Пожар

ЧП произошло в субботу, 15 октября, в станице Выселки.

«После возгорания в спальном помещении дома-интерната для престарелых госпитализированы в центральную районную больницу (ЦРБ) двое пациентов 1938 и 1949 года рождения с ожогами конечностей», — уточнил он.

При этом источник в экстренных службах добавил, что всего из здания были эвакуированы 84 человека.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы.