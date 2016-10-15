В Краснодарском крае в доме престарелых произошел пожар
Краснодар, 15 октября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в доме-интернате для престарелых произошел пожар. Об этом, как передает RT, рассказал источник в экстренных службах региона.
Dave Hogg
Пожар
ЧП произошло в субботу, 15 октября, в станице Выселки.
«После возгорания в спальном помещении дома-интерната для престарелых госпитализированы в центральную районную больницу (ЦРБ) двое пациентов 1938 и 1949 года рождения с ожогами конечностей», — уточнил он.
При этом источник в экстренных службах добавил, что всего из здания были эвакуированы 84 человека.
В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы.