Санкт-Петербург, 15 октября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Мужчина скончался в камере предварительного заключения линейного отдела полиции на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга. По предварительной версии, причиной смерти стала алкогольная интоксикация. Проводится проверка по установлению истинной картины случившегося. Об этом 15 октября сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

pixabay.com Алкоголь и смерть

Вечером 14 октября мужчина, 1990 года рождения, был задержан и доставлен в дежурную часть транспортной полиции на Ладожском вокзале за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

Как сообщается, задержанного осмотрел фельдшер медпункта Ладожского вокзала, который не нашел оснований для госпитализации.

«После осмотра и составления административных протоколов, гражданин был помещен в камеру предварительного заключения до вытрезвления, жалоб на здоровье от задержанного не поступало», — пояснили в транспортной полиции.

Однако утром мужчина был найден без признаков жизни. Сотрудники полиции вызвали медиков, которые, по предварительной информации, констатировали смерть в результате алкогольной интоксикации. Все обстоятельства случившегося предстоит установить в ходе проверки.