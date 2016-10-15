Симферополь, 15 октября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Большая делегация политиков и бизнесменов из Кипра посетит в 2017 году Крым. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил председатель правления фонда ЯМЭФ, сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров по итогам встречи делегации итальянских инвесторов и политиков с властями и бизнес-сообществом Севастополя.

Nicolas Raymond Флаг Кипра

«Следующая делегация будет кипрская, — сказал он. — Мы уже провели переговоры в Москве. В декабре они приглашают нас туда. В следующем году они приедут сюда в большом составе».

При этом Назаров добавил, что киприоты высказали пожелание стать почетной делегацией на 4-м Ялтинской международном экономическом форуме, который запланирован на апрель 2018 г.

«К четвертому форму они хотят стать почетной делегацией…, — добавил он. — (Предполагается) подготовить ряд контрактов, соглашений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Крым прибыла крупнейшая за последние два года делегация из страны ЕС. В состав группы вошли 18 человек — депутаты региональных советов Италии и представители делового сообщества страны.

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