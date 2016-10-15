Владикавказ, 15 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Минздравом РСО-Алания принято решение об увольнении исполняющей обязанности. главного врача Владикавказской станции скорой помощи Мэри Томаевой. Как сообщает 15 октября корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр здравоохранения республики Михаил Ратманов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как удалось выяснить, соответствующее решение было вызвано нарушением сроков выплаты аванса сотрудникам медучреждения. «И это несмотря на то, что на счете находится 40 миллионов рублей, которые не использовались по назначению. Кроме того, работа станции остаётся неудовлетворительной, и это несмотря на то, что главврач исполняет обязанности уже год. Ничего не изменилось, только в худшую сторону. В течение всего этого времени продолжали поступать многочисленные жалобы и со стороны персонала, и пациентов в адрес и министра здравоохранения, а также главы республики», — подчеркнул Михаил Ратманов.

Руководитель ведомства озвучил и нарушения по основным параметрам. Например, кареты «скорой помощи» приезжают на вызовы с большой задержкой. Полгода не работала рация, все это время сотрудники были вынуждены обходиться сотовыми телефонами. По словам Ратманова, это лишь малая часть выявленных нарушений, с каждым из которых ещё предстоит разобраться. Исполнять обязанности главврача Владикавказской станции скорой медицинской помощи будет Астан Митциев, заместитель руководителя медучреждениная.

Напомним, что в Северной Осетии продолжается процесс возрождения всей системы здравоохранения. Реформы в отрасли, глава республики Вячеслав Битаров доверил врачу из города Иваново, 40-летнему кандидату медицинских наук Михаилу Ратманову, который занял должность министра в правительстве РСО-Алания по рекомендации Минздрава Российской Федерации. Ранее также был уволен главный врач республиканской клинической больницы Казбек Зураеи. В медучреждение образовались проблемы, том числе большая кредиторская задолженность, жалобы пациентов на качество лечения, хамство специалистов и вымогательство денежных средств.