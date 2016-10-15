Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В одном из районов Лос-Анджелеса (американский штат Калифорния) на вечеринке произошла стрельба. Об этом, как передает RT, сообщил сержант местной полиции Томас Бохоркес.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Выстрел

По предварительным данным, в результате инцидента погибли 3 человека, ещё несколько получили ранения.

«Многие пострадавшие добрались до больницы самостоятельно», — отметил сержант полиции.

При этом источник добавил, что точное число раненых в результате стрельбы по-прежнему неизвестно.

Сотрудникам правоохранительных органов по «горячим следам» удалось задержать одного из подозреваемых.