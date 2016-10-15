Лондон, 15 октября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу «Челси» на своем поле переиграл «Лестер Сити». Встреча, прошедшая 15 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Победу «аристократам» принесли точные удары Диего Косты, Эдена Азара и Виктора Мозеса.

Таким образом, после восьми туров чемпионата Англии «Челси» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. «Лестер Сити», набравший 8 баллов, находится на 13-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 8-й тур.

«Челси» (Лондон) — «Лестер Сити» (Лестер) — 3:0.