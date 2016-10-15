Москва, 15 октября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В российской столице по подозрению в коррупции задержана глава управы по району Донской. Об этом сообщает в субботу, 15 октября, пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

donskoy.mos.ru Флора Тюрина, глава управы по району Донской

«В ходе реализации оперативной информации была задержана глава Управы по району Донской г. Москвы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемая требовала от должностного лица одного из подведомственных государственных бюджетных учреждений 100 000 рублей.

«Деньги были нужны якобы для передачи экс-директору этой организации, который в настоящее время является фигурантом уголовного дела, чтобы предотвратить дачу им показаний, компрометирующих действующих сотрудников учреждения», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали чиновницу в момент получения финансовых средств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.