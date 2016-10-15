Киев, 15 октября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Власти Украины не намерены продвигаться в выполнении минских соглашений по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе до тех пор, пока в регионе не будет решен вопрос обеспечения безопасности. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Чугуеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Я подчеркивал и еще раз подчеркиваю — Минск это есть мирный план, который предполагает совершенно четкие меры и критерии нашей безопасности и пока не будет выполнена составляющая безопасности, пакет по безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет», — сказал глава государства.

При этом Порошенко добавил, что «враг» Украины не «прекращает попытки» сорвать Минские договоренности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война. Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР), которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого Киев объявил о начале проведения «АТО» на территории Донбасса.

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