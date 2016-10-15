Гоа, Индия, 15 октября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели рабочую встречу в индийском штате Гоа, в ходе которой лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

«Президент России и председатель КНР обменялись мнениями по сирийским делам, — заявил представитель Кремля. — Путин проинформировал китайского коллегу о развитии событий там».

При этом Песков добавил, что в ходе встречи была отмечена «схожесть позиций в плане необходимости противодействия терроризму».

Глава РФ Владимир Путин прибыл в индийский штат Гоа, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Утром в субботу, 15 октября, российский лидер уже провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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