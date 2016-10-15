Калининград, 15 октября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Калининградской области скоропостижно скончался действующий глава города Балтийска Иван Кирбай. Об этом сообщают «Вести-Калининград» со ссылкой на управление СКР по Калининградской области.

вестникбалтийска.рф Глава Балтийска Иван Кирбай

Известно, что Иван Кирбай скончался у себя дома. Признаков криминальной смерти при первичном осмотре тела не обнаружено.

Ивану Кирбаю было 60 лет. Капитан 1-го ранга в отставке, родился в Брестской области Белорусской ССР. Главой города работал с 2008 года.

В городе Балтийске дислоцирована главная военно-морская база Балтийского флота.