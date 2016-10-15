Тюмень, 15 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате ДТП с тремя автомобилями в Тюменской области. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

72.мвд.рф На месте ДТП

ДТП произошло в субботу, 15 октября, на 382 км трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

«В результате ДТП погибли 5 мужчин (…), — говорится в сообщении. — Также пострадал 64-летний пассажир «Лады Ларгус», с сотрясением головного мозга, порезами и ушибами лица он доставлен в лечебное учреждение поселка Туртас».

В настоящее время выясняются причины происшествия.