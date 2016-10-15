Анкара, 15 октября, 2016, 16:09 — ИА Регнум.

Президент Турции Эрдоган, заявил, что вооружённые силы Ирака не смогут самостоятельно справиться с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), засевшим в городе Мосул, сообщает 15 октября Reuters.

alexeyklyukin Турецкий флаг

Турецкие силы присутствовали в соседнем военном лагере, отметил Эрдоган, для пресечения возможных нападений на Турцию.

Между турецким правительством и их коллегами из Ирака существуют серьёзные расхождения по вопросу о нахождении турецких войск в военном лагере Bashiqa на территории Ирака, а также участия в атаке на Мосул, которая должна состояться при воздушной поддержки со стороны США.

Выступая в городе Ризе, Эрдоган заявил, что не позволит боевикам из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также любой другой организации обладать Мосулом.

Напомним, что именно захват Мосула стал первым крупным успехом террористов из ИГ, тогда они ещё носили название ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Важно подчеркнуть, что город имеет важнейшее значение и для иракских курдов, которые считают город своим, поэтому борьба за него будет ожесточённой и после освобождение его от террористов.