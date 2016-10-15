Москва, 15 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Два самых больших российских боевых кораблей — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» в составе боевой эскадры ВМФ РФ отправились в боевой поход в Средиземное море. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Северного флота.

defenselink.mil Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Сообщается, что в состав эскадры, помимо «Петра Великого» и «Адмирала Кузнецова» входят: большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения.

Целью похода является обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана, отмечается в сообщении.