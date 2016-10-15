Багдад, 15 октября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде, в результате которого погибли более 40 человек. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Напомним, ранее сегодня в багдадском районе аль-Шааб террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время шиитской траурной церемонии. Мусульмане-шииты проводили траурную церемонию для поминовения убитого в VII веке внука пророка Мухаммеда, шиитского имама Хусейна. На месте рынка была установлена палатка для проведения религиозного поминовения, именно в нее пробрался террорист и привел в действие взрывное устройство.

На данный момент известно о 41 погибшем, 33 человека получили ранения.

Помимо атаки на шиитов, террористы ИГ совершили ещё два нападения. Террористы атаковали контрольно-пропускной пункт, а также дом военного, который поддерживает правительство.

Общее число жертв в результате трех террористических атак составило уже 55 человек.