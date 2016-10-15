Берлин, 15 октября, 2016, 15:45 — ИА Регнум.



U.S. Army Американские солдаты

Турция опасается войны между США и Россией из-за конфликта Сирии. Турецкое правительство видит опасность в разгорающемся конфликте между двумя великими ядерными державами. Уже очевидно, что кризис в Сирии не может быть решен быстро. Сирийская гражданская война уже поставила мир на грань крупной региональной или даже мировой войны, пишет журнал Focus.

По словам заместителя премьер-министра Турции Нумена Куртулмуса, пока Россия и Америка ведут войну в Сирии чужими руками. Но конфликт может в любой момент перейти в открытую конфронтацию. В сирийской гражданской войне Турция и ее западные союзники поддерживают умеренную оппозицию и призывают к отстранению от власти президента Башара Асада. Анкара также является членом возглавляемой США военной коалиции и борется против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Россия, однако, является союзником правительства в Дамаске, которое также получает помощь со стороны Ирана.

«Отношения между США и Россией находятся сейчас на очень низком уровне. В центре конфликта двух стран боевая операция в городе Алеппо, где сирийские войска в при поддержке российской авиации начали наступление, чтобы вернуть себе контроль над всем городом. На прошлой неделе госсекретарь США Джон Керри обвинил России вместе с сирийским руководством в целенаправленном терроре гражданского населения и нападениях на больницы. Он также призвал к расследованию военных преступлений российских и сирийских военных», добавляет издание.