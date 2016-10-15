Тайбэй, 15 октября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Тайваньские граждане, проживающее на небольшом острове Пэнху высказались против открытия здесь казино, сообщает 15 октября Reuters.

翁維德 (Wei-Te Wong) На острове Пэнху

Подавляющее большинство граждан высказались против организации казино на острове. 81% против 19% таков результат продемонстрировал референдум, проведение которого поддерживала правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня. Таким образом, результат референдума также является ударом и по престижу партии.

Идея референдума была связана с тем, что открытие казино позволило бы решить часть экономических проблем острова, через привлечение туристов. Проблемы возникли после того как Китай заморозил официальные связи с Тайванем, что связано с непризнанием Тайбэем принципа «Один Китай».

Напомним, что на сегодняшний день в мире существует два китайских государства — это Китайская народная республика со столицей в Пекине и Китайской республикой, более известной как Тайвань со столицей в Тайбэе. Единый народ был разделён в результате гражданской войны между коммунистической партией Китая, возглавляемой Мао Цзэдуном и Гоминьданом возглавляемым Чан Кайши. Остатки разгромленного Гоминьдана переправились в 1949 году на остров Тайвань, где им удалось укрепиться и отстоять независимость. С тех пор вопрос Тайваня остаётся нерешённым. Официальный Пекин придерживается в отношении Тайваня принципа «Одна страна — две системы», выдвинутого Ден Сяопином, с чем не соглашается Тайвань, провозглашающий концепцию «Одна страна — две территории», что означает присоединение к Китаю с сохранением суверенитета.