Москва, 15 октября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Белый дом опустился до прямого признания в подготовке преступления, чтобы оправдать перед американским избирателям собственную неспособность обеспечить информационную безопасность страны и беспомощность перед киберпреступностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

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Россия уже неоднократно заявляла на самом высоком уровне, что не имеет отношения к кибератакам в США, кроме того, страна не раз предлагала Америке свою помощь в поиске возможных хакеров и заявляла о готовности включиться в совместную работу по разработке новых систем противодействия киберпреступности, на что получали молчаливый отказ, напомнил депутат.

«Уже давно понятно, что США не стремятся найти подлинных виновников кибератак, для Вашингтона главное найти любой повод обвинить Россию, изобразив нашу страну в лице мировой общественности источником угрозы», — констатировал парламентарий.

«Своими заявлениями власти США также серьезно подрывают доверие к деятельности технологических кампаний, действующих в информационной сфере, что может негативно повлиять на капитализацию таких фирм, значительная часть которых действует в США», — считает депутат.

«Агрессивный сигнал, направленный властями США конечно потребует адекватной реакции с нашей стороны, в том числе готовности наших государственных ресурсов к отражению кибератак, но теперь мы будем точно знать, кто эти атаки организует», — говорит Железняк.

«Наша правоохранительная система, соответствующие службы должны усилить внимание в отношении защиты наших национальных интересов России в сфере информационных технологий и пресечь любые противоправные действия, если они последуют после озвученных американцами угроз», — указал он.

Вице-президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон в «нужное время» и с наибольшим эффектом ответит на кибератаки, в которых администрация США обвиняет Москву.