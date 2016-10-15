Москва, 15 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. «Вбросы» насчет подготовки беспрецедентной кибератаки на Россию следует, прежде всего, рассматривать как элемент предвыборной борьбы за президентское кресло. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

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«Но не слишком ли велика цена подобных «страшилок»: российско-американские отношения и без них находятся ниже плинтуса. Если же нынешняя администрация США, уходя, решит действительно «хлопнуть дверью», то последствия этого шага «вообще не поддаются прогнозированию», — отметил сенатор. «Поэтому самое лучшее, что она может сделать сейчас, это заняться паковкой чемоданов», — считает Клинцевич.

Вице-президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон в «нужное время» и с наибольшим эффектом ответит на кибератаки, в которых администрация США обвиняет Москву.

Россия будет принимать меры предосторожности, заверил пресс-секретерь президента России Дмитрий Песков.