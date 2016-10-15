Дамаск, 15 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Поддерживаемая Турцией «Свободная армия Сирии» начала наступление на удерживаемый «Исламским государством» (организация запрещённая в России) город Дабик, на северо-западе Сирии сообщает 15 октября Reuters.

prof. Bizzarro Схватка скорпионов

Бои за этот важный для исламистов город (именно здесь по представлениям террористов должна произойти финальная битва между добром и злом) продолжаются уже несколько недель. Однако, сами террористы заявляют, что настоящее противостояние ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Турции никак не связано с пророчествами о финальной битве, что косвенно свидетельствует о том, что эту битву боевики проигрывают.

«Свободная армия Сирии» также враждебна президенту Сирии Башару Асаду, и поддерживается Западными странами как альтернатива законному правительству.

Напомним, что операция «Щит Евфрата» осуществляется Турцией с августа 2016 г. Главной задачей этой операции является отнюдь не противодействие «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а борьба с курдским ополченцам, проживающим на границе с Турцией. Успехи сирийских курдов в борьбе за получение автономии, позволяют активизироваться их братьям в Турции, что для Анкары неприемлемо.