Тирасполь, 15 октября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Делегация Приднестровья в Объединённой контрольной комиссии (ОКК) потребовала от представителей Молдавии разъяснений и официальных извинений в связи с высказываниями и.о. сопредседателя ОКК от Молдавии Сергея Головача. Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», на последнем заседании ОКК при обсуждении вопроса свободы передвижения в Зоне безопасности Головач неоднократно применял в отношении представителей Приднестровья выражения «Талибан» и «группа Талибан» (Талибан — террористическая организация, запрещена в России, — прим. ИА REGNUM ).

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«Упомянутый провокационный выпад был сделан неоднократно в присутствии членов и экспертов ОКК, наблюдателей, а также представителей пресс-центра Комиссии. Тот факт, что С.И. Головач, как минимум, четырежды повторил это обвинение, полностью исключает возможную оговорку и свидетельствует о намеренной установке данного молдавского представителя на провоцирование негативной атмосферы работы в рамках заседания ОКК», — отметили в приднестровской делегации.

Представители Тирасполя подчеркнули, что такое заявление «могло бы быть оскорбительным, если бы оно было сделано человеком, способным контролировать свои поступки и речь». «В любом случае такого рода дерзкие выплески расцениваются приднестровской делегацией в ОКК как крайне безответственные, рискованные и совершенно недопустимые», — отмечается в документе.

Представители ПМР напомнили, что Талибан — название исламистского движения, зародившееся в Афганистане, которое в 2003 году было признано Совбезом ООН террористической организацией. «Таким образом, используя определение «Талибан» и производные от него, С.И. Головач, в сущности, позволил себе причислить членов и экспертов ОКК от Приднестровья к представителям террористической организации, что выходит далеко за рамки его полномочий, а также минимальных рамок приличия и здравого смысла», — подчёркивается в заявлении.

Приднестровская сторона убеждена в том, что должностное лицо, «пребывающее в адекватном психоэмоциональном состоянии, не может и не должно опускаться до подобных оценок, адресованных своим оппонентам, если его задачей действительно является реализация профессиональных задач по поддержанию мира и безопасности в отношениях между Приднестровьем и Молдовой».

Члены делегации ПМР призвали российскую сторону, представителей миссии ОБСЕ и Украины в ОКК дать оценку произошедшему. «Попытки приравнивания одной из сторон переговорного процесса к террористической организации полностью исключают основания для ведения функционального диалога с представителем молдавской делегации, который скомпрометировал себя подобными неуравновешенными и одиозными высказываниями», — заключают представители приднестровской делегации в ОКК.

По словам сопредседателя ОКК от Приднестровья Олега Белякова, некорректное поведение и.о. сопредседателя от Молдавии вызывает недоумение. «Давайте рассуждать, что такое Талибан? Это террористическая организация. То есть вы называете всех приднестровцев террористами? Это уже какие-то политические заявления», — подчеркнул Олег Беляков.

Беляков призвал представителей РМ «не политизировать работу ОКК, а заниматься исключительно решением вопросов, связанных с обеспечением мира и безопасности в регионе».