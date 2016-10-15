Багдад, 15 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Багдаде террорист-смертник привел действие взрывного устройства во время шиитской траурной церемонии. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает Associated Press.

U.S. Army Взрыв

В багдадском районе Шааб проходила шиитская траурная церемония. На месте рынка была установлена специальная палатка для поминовения убитого в VII веке внука пророка Мухаммеда, шиитского имама Хусейна.

Террорист смертник пробрался в палатку, где и произвел самоподрыв.

По последним данным погиб 31 человек. По меньшей мере 65 получили ранения.

Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна террористическая организация. Однако, власти указывают, что в Ираке на мусульман-шиитов регулярно совершают нападения террористы из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).