Сана, 15 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Саудовская Аравия разбомбила похоронную процессию после неверной информации о дислокации в данном районе лидеров хуситов, сообщает 15 октября Reuters.

Ibrahem Qasim Бомбёжка Саны авиацией Саудовской Аравии

Совместная группа по оценке инцидентов потребовала изменить правила применения вооружённой силы, а так же выплатить семьям погибших компенсацию.

Напомним, что 8 октября Саудовская Аравия совершила нападение на похоронную процессию в Йемене, в результате которой погибло свыше 200 человек, более 500 получили ранения. Конфликт в Йемене продолжает уже несколько лет. Хуситы, исповедующие ислам шиитского толка, воюют с представителями суннитского ислама. Саудовская Аравия вмешалась в конфликт на стороне суннитов.